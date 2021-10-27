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    09:30, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лишиться должности из-за подчиненного может еще один заместитель акима СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области, курирующий сферу здравоохранения, может лишиться должности из-за подчиненного-взяточника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, 26 октября суд приговорил теперь уже бывшего руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова к штрафу в размере 5,8 млн тенге за получение взятки от директора ЧНУ «Денсаулык».

    На встрече с представителями СМИ глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что отрасль здравоохранения курирует Аскар Сакипкереев. В соответствии с действующим законодательством, после вступления приговора в законную силу он обязан написать заявление об отставке.

    «Мы выполняем закон. Если подчиненный уличен и вина доказана, соответственно, должно быть подано заявление об отставке курирующим заместителем», - сказал К. Аксакалов.

    В прошлом году заявление об отставке из-за коррупционного правонарушения экс-руководителя ГАСКа Батырбека Калабаева написал заместитель акима области Антон Федяев.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Борьба с коррупцией
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