Лишиться должности из-за подчиненного может еще один заместитель акима СКО
Напомним, 26 октября суд приговорил теперь уже бывшего руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова к штрафу в размере 5,8 млн тенге за получение взятки от директора ЧНУ «Денсаулык».
На встрече с представителями СМИ глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что отрасль здравоохранения курирует Аскар Сакипкереев. В соответствии с действующим законодательством, после вступления приговора в законную силу он обязан написать заявление об отставке.
«Мы выполняем закон. Если подчиненный уличен и вина доказана, соответственно, должно быть подано заявление об отставке курирующим заместителем», - сказал К. Аксакалов.
В прошлом году заявление об отставке из-за коррупционного правонарушения экс-руководителя ГАСКа Батырбека Калабаева написал заместитель акима области Антон Федяев.