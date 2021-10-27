Лишиться должности из-за подчиненного может еще один заместитель акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Северо-Казахстанской области, курирующий сферу здравоохранения, может лишиться должности из-за подчиненного-взяточника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, 26 октября суд приговорил теперь уже бывшего руководителя управления здравоохранения Кабдрахмана Сактаганова к штрафу в размере 5,8 млн тенге за получение взятки от директора ЧНУ «Денсаулык».

На встрече с представителями СМИ глава региона Кумар Аксакалов сообщил, что отрасль здравоохранения курирует Аскар Сакипкереев. В соответствии с действующим законодательством, после вступления приговора в законную силу он обязан написать заявление об отставке.

«Мы выполняем закон. Если подчиненный уличен и вина доказана, соответственно, должно быть подано заявление об отставке курирующим заместителем», - сказал К. Аксакалов.

В прошлом году заявление об отставке из-за коррупционного правонарушения экс-руководителя ГАСКа Батырбека Калабаева написал заместитель акима области Антон Федяев.