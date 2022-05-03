3 Мая 2022 21:14

Лишился свободы за ложное сообщение о минировании дома житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении мужчины, который «заминировал» жилой дом во время режима чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В январе все спецслужбы города были подняты по тревоге. Мужчина зашел в аптеку по улице Пушкина и сообщил фармацевту о якобы заложенном в доме взрывном устройстве. Нетрезвого «террориста» установили по горячим следам. 3 мая ему вынесли приговор.

По информации пресс-службы суда, подсудимый вину не признал. Заявил, что его ввел в заблуждение знакомый своими словами «все взорвать». Подсудимый утверждал, что принял их всерьез. Однако свидетели эти доводы опровергли.

«За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП (15,3 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок до 5 лет, либо лишения свободы на тот же срок. Смягчающих обстоятельств суд не установил. Признал обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание, совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения и в условиях чрезвычайного положения», - прокомментировали в пресс-службе.

«Шутника» приговорили к лишению свободы сроком на один год с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Материальный ущерб, которые понесли службы, реагируя на ложный вызов, с подсудимого взыскали.