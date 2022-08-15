15 Августа 2022 21:17

Лишился свободы на 2,5 года нетрезвый водитель в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области осудили 35-летнего мужчину, который неоднократно попадался пьяным за рулем автомобиля. Ближайшие 2,5 года он проведет в тюрьме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, житель района им. Г. Мусрепова лишился прав на семь лет за то, что сел за руль в нетрезвом виде. Но в прошлом году его машину остановили недалеко от кафе, сельчанин снова управлял авто в состоянии алкогольного опьянения. Прав лишился пожизненно. Однако это не помешало ему сесть за руль и вновь в пьяном виде. Учитывая все проступки водителя, суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы.

«В рамках месячника безопасности дорожного движения и в ходе повседневной работы сотрудники полиции уделяют повышенное внимание выявлению фактов вождения в состоянии опьянения. Всего с начала года в производстве североказахстанских полицейских находились 47 фактов по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения». С января по ней уже осудили 26 человек», - сообщил и.о. начальника управления местной полицейской службы Григорий Тыш.