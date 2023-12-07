Двоих детей забрали у пьющих родителей в Аксу

К жителям Аксу с проверкой нагрянули полицейские. Оказалось, что в доме — бардак, антисанитария, родители выпивают и не уделяют внимания детям, передает корреспондент агентства Kazinform.

На заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних решено было на полгода ограничить пьющих родителей в правах на детей-подростков.

Сейчас школьникам 11 и 12 лет. Их временно определили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

— Мать и отец самоустранились от воспитания двоих несовершеннолетних детей. На момент проверки в доме была полная антисанитария, отсутствовали условия для полноценного проживания и обучения детей. При этом оба длительное время злоупотребляли спиртными напитками, отсутствует собственное жилье, — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в отношении 40-летней матери и 49-летнего отца составлен административный материал по статье 127 КРКоАП. Материал направлен в суд.

Напомним, меньше недели назад четверых детей забрали у пьющей матери в Успенском районе Павлодарской области. Ее также ограничили в родительских правах.