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    18:08, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Двоих детей забрали у пьющих родителей в Аксу

    Polisia.kz.
    Фото: Polisia.kz.

    К жителям Аксу с проверкой нагрянули полицейские. Оказалось, что в доме — бардак, антисанитария, родители выпивают и не уделяют внимания детям, передает корреспондент агентства Kazinform.

    На заседании городской комиссии по делам несовершеннолетних решено было на полгода ограничить пьющих родителей в правах на детей-подростков.

    Сейчас школьникам 11 и 12 лет. Их временно определили в Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    — Мать и отец самоустранились от воспитания двоих несовершеннолетних детей. На момент проверки в доме была полная антисанитария, отсутствовали условия для полноценного проживания и обучения детей. При этом оба длительное время злоупотребляли спиртными напитками, отсутствует собственное жилье, — сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

    За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, в отношении 40-летней матери и 49-летнего отца составлен административный материал по статье 127 КРКоАП. Материал направлен в суд.

    Напомним, меньше недели назад четверых детей забрали у пьющей матери в Успенском районе Павлодарской области. Ее также ограничили в родительских правах.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Дети полиция Павлодарская область
    Наталья Зинченко
    Автор
    Наталья Зинченко
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