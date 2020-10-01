Лишили квартиры: суд вернул жилье инвалиду в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жителю Костанайской области, инвалиду второй группы Сергею Карпухину, решением суда вернули квартиру, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в областном суде, истцу Сергею Карпухину, на праве собственности, принадлежала квартира № 63 в доме №4А, расположенном в 9-м микрорайоне города Костаная. В настоящее время истец проживает в КГУ «Костанайский городской центр ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», поскольку пока он находился на стационарном лечении, входная дверь с замком в его квартиру были заменены неизвестным ему лицом. Сам истец является инвалидом второй группы.

«По его утверждению, никому квартиру не продавал и никогда такого намерения не имел, вплоть до помещения на стационарное лечение, то есть, вплоть до 21 мая 2020 года проживал в ней. Из ответа отдела города Костанай по регистрации и земельному кадастру филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области следует, что в настоящее время спорная квартира продана трижды, однако одна из сделок расторгнута в добровольном порядке по соглашению сторон», - рассказали в суде.

Таким образом, в настоящее время, с целью восстановления нарушенных прав и законных интересов истца признанию недействительными подлежат две сделки, а именно, договор купли-продажи спорной квартиры от 03 апреля 2019 года и договор купли-продажи от 23 июня 2020 года.

«По договору от 03 апреля 2019 года, квартира якобы была продана ответчику Лептягину. По договору купли-продажи от 23 июня 2020 года, квартира якобы была продана ответчику Ахметжановой. Обе сделки являются недействительными в силу следующих норм материального права:

- статья 157 ч.2 ГК РК гласит, что сделка признается недействительной при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления по основаниям, установленным настоящим Кодексом или иными законодательными актами;

- статья 158 ч.1 ГК РК закрепляет, что сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, является оспоримой и может быть признана судом недействительной, если настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное», - отмечается в информации.

Как уточнили в суде, истец никогда не совершал никакой сделки по распоряжению принадлежащей ему квартирой.

«Признать доверенность от имени доверителя Карпухина Сергея Николаевича на имя поверенного Койшина Азата Ойратовича, удостоверенную частным нотариусом Костанайского нотариального округа Мамедовой Ириной Гиясовной от 30 мая 2017 года, реестровый номер 258, бланк №0603582 недействительной.

Признать договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: город Костанай, 9 микрорайон, дом №4А, квартира 63, совершенной 03 апреля 2019 года между продавцом Карпухина Сергеем Николаевичем и покупателем Лептягиным Александром Владимировичем, недействительным. Взыскать в доход государства с Лептягина Александра Владимировича судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 76 389 (семьдесят шесть тысяч триста восемьдесят девять) тенге», - решили в суде.