13 Июня 2022 12:23

Лишены разрешительных документов 43 недобросовестных перевозчика в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития сообщили о принимаемых мерах по отношению к недобросовестным перевозчикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проверить и усилить контроль над компаниями, не использующими выделенные бланки разрешений (ИБР), предусмотреть порядок их возврата в электронном формате. Комитетом транспорта по итогам анализа, проведенного совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и отраслевыми ассоциациями по выявленным нарушениям в мае текущего года прекращены действия удостоверений допуска 43 недобросовестных субъектов предпринимательства и более 3 тыс. карточек допуска на автотранспортные средства, выданных этим же недобросовестным компаниям», - сообщил в своем ответе на депутатский запрос вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев.

Также, по его словам, территориальными органами Комитета транспорта в текущем году проведен профилактический контроль без посещения в отношении 12 субъектов предпринимательства, имеющих нулевой и низкий возврат ИБР (пункт 25 Правил применения разрешительной системы (далее – Правила), ИБР подлежат возврату в территориальный орган по месту их выдачи не позднее 50 календарных дней с момента получения вне зависимости от их использования).

С начала текущего года в автоматизированную систему распределения иностранных бланков разрешений введен функционал по фиксации некорректной сдачи ИБР (пункт 30 Правил, исправления в иностранных разрешениях не допускаются), по итогам которого зафиксировано 68 фактов некорректной сдачи ИБР (на 68 ИБР меньше получат компании сдавшие ИБР не корректно).

«В соответствии с требованиями пункта 24 Правил, полученные иностранные разрешения используются отечественным перевозчиком на автотранспортное средство, указанное в карточках допуска данного отечественного перевозчика, передача отечественным перевозчиком бланков иностранных разрешений другому отечественному перевозчику не допускается», - отметил вице-министр.

При этом он пояснил, что за указанное нарушение требований Правил статьей 573 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен административный штраф, а также при выявлении факта передачи третьим лицам на основании подпункта шесть пункта 19 Правил накладывается запрет на выдачу ИБР перевозчику на шесть месяцев.

«За 2021 год приостановлена выдача ИБР пяти перевозчикам по восьми фактам, в текущем году трем перевозчикам по девяти фактам. В целях оперативного обеспечения отечественных перевозчиков ИБР Комитетом транспорта с 21 апреля 2022 года введен пилотный проект их возврата в электронном виде (цветная, качественная фотокопия с хорошо читаемой информацией с двух сторон, с приложением документов подтверждающих реальную перевозку). Детальный порядок возврата ИБР в электронном виде опубликован в Telegram-канале @tasymaldau, а также доведен до сведения отечественных перевозчиков территориальными органами Комитета транспорта», - заключил представитель Мининдустрии РК.