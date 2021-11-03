Лишённый водительских прав россиянин задержан за езду в пьяном виде в Павлодаре
«Около 00:30 сотрудниками батальона патрульной полиции на пересечении улиц Естая-Нуркина в городе Павлодаре задержан 27-летний водитель автомашины «Ауди-С4». При проверке документов установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил командир Батальона патрульной полиции города Павлодара Ренат Шарипов.
По словам Р. Шарипова, степень опьянения подтвердило и проведённое освидетельствование. За управление транспортным средством, будучи лишённым права управления транспортными средствами и в пьяном виде, в отношении водителя начата проверка. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.
«27-летний водитель является гражданином Российской Федерации, к тому же ранее был лишен водительских прав до 3 мая 2028 года. Но это не остановило его, и он вновь нарушил закон», - добавили в департаменте полиции региона.
Напомним, в октябре в регионе был задержан 27-летний гражданин Республики Таджикистан, в отношении которого постановлением суда города Алматы было принято решение о выдворении, однако выезжать мужчина не торопился и находился в Казахстане.
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