РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:00, 03 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Лишённый водительских прав россиянин задержан за езду в пьяном виде в Павлодаре

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В пьяном виде в Павлодаре ездил на авто лишённый водительских прав гражданин РФ. В отношении 27-летнего водителя «Ауди-С4» начата проверка, машина отправлена на штрафстоянку, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Около 00:30 сотрудниками батальона патрульной полиции на пересечении улиц Естая-Нуркина в городе Павлодаре задержан 27-летний водитель автомашины «Ауди-С4». При проверке документов установлено, что водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил командир Батальона патрульной полиции города Павлодара Ренат Шарипов.

    По словам Р. Шарипова, степень опьянения подтвердило и проведённое освидетельствование. За управление транспортным средством, будучи лишённым права управления транспортными средствами и в пьяном виде, в отношении водителя начата проверка. Машина водворена на специальную штрафную стоянку.

    «27-летний водитель является гражданином Российской Федерации, к тому же ранее был лишен водительских прав до 3 мая 2028 года. Но это не остановило его, и он вновь нарушил закон», - добавили в департаменте полиции региона.

    Напомним, в октябре в регионе был задержан 27-летний гражданин Республики Таджикистан, в отношении которого постановлением суда города Алматы было принято решение о выдворении, однако выезжать мужчина не торопился и находился в Казахстане.
    Ещё ранее в Павлодарской области выявили, что граждане Узбекистана и Таджикистана нелегально работали пекарями и разнорабочим работали.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Россия Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Сегодня, 15:14
    Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!