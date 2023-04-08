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Лишенный права управления акмолинец работал машинистом филиала АО «НК «КазАвтоЖол»

Оксана Матасова
8 Апреля 2023, 15:40
Лишенный права управления акмолинец работал машинистом филиала АО «НК «КазАвтоЖол»

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Лишенный права управления акмолинец работал машинистом филиала АО «НК «КазАвтоЖол». Факт незаконного управления и допуска к транспортному средству был выявлен при проведении анализа акмолинской транспортной прокуратурой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации транспортной прокуратуры Акмолинской области, анализ деятельности филиала выявил, что еще в декабре 2021 года на работу был принят машинист автогрейдера. Однако мужчина оказался лишенным еще 18 января 2021 года права управления транспортными средствами постановлением Осакаровского районного суда Карагандинской области.

«Работодатель принял работника, не соответствующего предъявляемым требованиям к должности, доверив ему сферу повышенной опасности. В результате принятых мер со стороны прокуратуры водитель признан судом виновным по ч.3 ст.612 Кодекса об административных правонарушениях и подвергнут административному взысканию в виде ареста сроком на 10 суток, т.е. за управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным средством. Также в соответствии с ч.1 ст. 619 Кодекса должностное лицо АО «НК «ҚазАвтоЖол» за незаконный допуск лишенного водительских прав работника привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Следует отметить, данное правонарушение является одним из наиболее опасных, ставящих под угрозу жизнь не только самого водителя, но и окружающих», - пояснили в ведомстве.

Всего в Акмолинской области в текущем году зарегистрировано четыре ДТП с участием специальной техники, в одном из которых есть погибший, в другом - трое пострадавших.


Генпрокуратура   Транспорт   КазАвтоЖол  
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