Лишенный прав житель Каратау вновь сел за руль
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Водителя-«рецидивиста» задержали стражи полряка за повторное нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В городе Каратау в вечернее время за нарушение правил дорожного движения полицейскими была остановлена автомашина марки «Ауди 100», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - При проверке выяснилось, что водитель в январе 2019 года уже был лишен права управления транспортным средством Таласским районным судом сроком на 3 года».
Задержанному ранее инкриминировалась статья 608 части 1 КоАП РК – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
На этот раз 37-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК – «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».
Всего с начала года на дорогах области полицейские задержали 586 пьяных водителей, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
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