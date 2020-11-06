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Лишенный прав житель Каратау вновь сел за руль

6 Ноября 2020 20:36
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Лишенный прав житель Каратау вновь сел за руль

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Водителя-«рецидивиста» задержали стражи полряка за повторное нарушение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В городе Каратау в вечернее время за нарушение правил дорожного движения полицейскими была остановлена автомашина марки «Ауди 100», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области. - При проверке выяснилось, что водитель в январе 2019 года уже был лишен права управления транспортным средством Таласским районным судом сроком на 3 года».

Задержанному ранее инкриминировалась статья 608 части 1 КоАП РК – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

На этот раз 37-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Автомашина водворена на штрафную стоянку. По факту начато досудебное расследование по статье 346 части 1 УК РК – «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Всего с начала года на дорогах области полицейские задержали 586 пьяных водителей, уточнили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.


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#Жамбылская область   #Транспорт   #МВД РК  
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Автор:

Галина Скрипник

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