Лишенный прав водитель задержан в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав водитель задержан в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В поселке Иргиз сотрудники полиции остановили автомашину ВАЗ-21214. При проверке выяснилось, что 46-летний водитель в 2020 году был лишен права управления транспортным средством за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Водитель помещен в ИВС. Автомашина водворена на территорию РОП. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 346 ч.1 УК РК, санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5000 МРП, либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

