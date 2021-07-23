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Лишенный прав водитель задержан в Актюбинской области

23 Июля 2021 14:23
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Лишенный прав водитель задержан в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав водитель задержан в Актюбинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В поселке Иргиз сотрудники полиции остановили автомашину ВАЗ-21214. При проверке выяснилось, что 46-летний водитель в 2020 году был лишен права управления транспортным средством за управление авто в состоянии алкогольного опьянения. Водитель помещен в ИВС. Автомашина водворена на территорию РОП. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 346 ч.1 УК РК, санкция статьи предусматривает штраф в размере до 5000 МРП, либо ограничением свободы на срок до пяти лет.


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#Актюбинская область   #Транспорт   #МВД РК  
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