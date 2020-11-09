Лишенный прав водитель пытался скрыться с места ДТП в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице пьяный водитель, лишенный водительского удостоверения совершил ДТП и пытался скрыться, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В ночь на 8 ноября т.г. около 02:30 часов сотрудниками специализированного батальона задержан 37-летний водитель автомашины марки «Chevrolet Lacetti», который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил дорожно-транспортное происшествие.

Пьяный водитель, следуя по проспекту Мангилик Ел уснул за рулем и, выехав на полосу встречного движения, повредил ограждения вдоль проезжей части. Бросив автомобиль на тротуаре, мужчина попытался скрыться пешим ходом. Задержав водителя стражи порядка установили, что ранее Специализированным межрайонным административным судом он был лишен права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде.

Отстранив водителя от управления авто, ему было предложено пройти медицинское освидетельствование. Заключение врача-нарколога подтвердило, что мужчина в алкогольном опьянении.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 УК РК, водитель водворен в ИВС ДП. Автомашина помещена на коммунальную стоянку.

По результатам оперативно-профилактического мероприятия «Пьяный водитель - преступник» за два дня выявлено более 600 нарушений ПДД, в том числе 35 фактов управления транспортным средством водителями в состоянии опьянения. На коммунальную штрафную стоянку водворена 61 автомашина.

На задержанных пьяных водителей были составлены административные протокола по статье 608 ч.1 КоАП РК, автомашины водворены на коммунальную стоянку.