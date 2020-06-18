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Лишённый прав водитель перевернулся в Павлодаре

18 Июня 2020 10:39
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Лишённый прав водитель перевернулся в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Мужчина с пассажиром, превысив скорость в черте города, сначала въехал в столб, потом перевернулся на машине, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В полицию поступил вызов по факту ДТП в сторону Успенского моста. Прибывшими на место происшествия полицейскими, установлено, что не установленный водитель на машине Volkswagen Passat, двигаясь в Павлодаре в сторону трассы Павлодар-Успенка, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на столб освещения. Пытаясь продолжить движение, допустил опрокидывание автомобиля.
«Возле автомашины находились двое жителей города Павлодара, 1964 и 1986 года рождения, которые утверждали, что никто из них за рулем не находился на момент ДТП. У обоих были ссадины, ушибы», – сообщили в полиции.
При этом один из них, 56-летний павлодарец – владелец авто, ранее был лишен права управления транспортными средствами. В ходе расследования установлено, что за рулем машины был сам владелец. Мужчина водворен в ИВС города Павлодара. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 346 ч.1 УК Республики Казахстан.

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#Павлодарская область   #ДТП  
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Автор:

Антон Гагарин

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