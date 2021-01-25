Лишенный прав водитель автобуса перевозил детей в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» на автодороге «Актобе-Орск» был остановлен автобус, перевозивший школьников. За рулем автобуса находился водитель, который был лишен водительских прав, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

В департаменте полиции Актюбинской области сообщили, что с 20 по 22 января на территории области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

«В ходе проведения ОПМ «Автобус» на автодороге «Актобе-Орск» был остановлен автобус марки «Hyundai», перевозивший школьников поселка Украинка обучающихся в поселке Акжар. При проверке документов выяснилось, что водитель школьного автобуса был лишен водительских прав на 1 год и 9 месяцев за совершение и оставление места ДТП», - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации полицейских, еще один водитель автобуса ПАЗ, осуществляющего перевозку пассажиров был лишен водительских прав за управление транспортным средством в алкогольном опьянении.

По результатам ОПМ было выявлено 240 нарушений, допущенных пассажирским автотранспортом, из них 6 нарушений за переоборудование без соответствующего разрешения, 27 нарушений правил маневрирования, за превышение установленной скорости движения – 12, пользование при управлении транспортным средством телефоном или радиостанцией – 40 и нарушений правил перевозки пассажиров (такси) - 65.

С помощью граждан было выявлено более 50 нарушений ПДД допущенными водителями общественного транспорта.

Напомним, что в рамках ОПМ «Автобус» в Нур-Султане полицейские проверили школьные автобусы «Schoolbus» при выпуске их на линию из предприятий, задействованных по перевозке детей в учебные учреждения.