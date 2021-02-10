Лишенный прав пьяный водитель задержан в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее задержан пьяный водитель, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

На днях на оперативный канал «102» в Ауэзовский отдел полиции поступило сообщение о том, что в вечернее время на одной из улиц сотрудниками патрульной полиции была замечена автомашина «Тойота», которая нарушала скоростной режим. Выяснилось, что 47-летний водитель управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным права на управление автомобилем.

В отношении правонарушителя был составлен административный материал по ст. 608 ч.1 КоАП РК. Любитель быстрой и нетрезвой езды будет обязан уплатить штраф. Кроме того, он будет лишён права управления транспортным средством на срок 7 лет. Задержанный был водворен в изолятор временного содержания.

В ДП ВКО напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ водителя от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения является грубым правонарушением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК.