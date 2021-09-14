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    20:20, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Лишенный прав пьяный водитель задержан в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    12 сентября в 02:50 часов на одной из улиц Шилийского района сотрудники патрульной полиции остановили легковой автомобиль за нарушение правил дорожного движения. За рулем находился 32-летний житель области в нетрезвом виде.

    Как выяснилось, 14 февраля 2019 года он решением суда был лишен права управления транспортным средством на семь лет.

    По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного опьянения«. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Водитель помещен в изолятор временного содержания районного отдела полиции.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Транспорт
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