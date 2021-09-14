КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Кызылординской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

12 сентября в 02:50 часов на одной из улиц Шилийского района сотрудники патрульной полиции остановили легковой автомобиль за нарушение правил дорожного движения. За рулем находился 32-летний житель области в нетрезвом виде.

Как выяснилось, 14 февраля 2019 года он решением суда был лишен права управления транспортным средством на семь лет.

По факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного опьянения«. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Водитель помещен в изолятор временного содержания районного отдела полиции.