+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 17 °С
Алматы: 25 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лишенный прав пьяный водитель задержан в Есиле

13 Августа 2021 15:00
Поделиться:
Лишенный прав пьяный водитель задержан в Есиле

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Есиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Новости по теме
На мосту Семея завершены ремонтные работы
Суицид предотвратили патрульные полицейские Алматы Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента Танцующего на перекрестке мужчину задержали в Нур-Султане

В городе Есиле в ходе патрулирования был остановлен автомобиль ВАЗ 2111. Несмотря на пасмурную погоду, водитель транспортного средства был в солнечных очках, что вызвало у полицейских подозрение. В ходе беседы от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Отстранив его от управления авто, стражи порядка доставили мужчину для прохождения медицинского освидетельствования.

Согласно заключению экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». При проверке было установлено, что 37-летний житель города Есиля ранее привлекался по ст. 346 ч. 1 УК РК и в 2019 году и был лишен права управления сроком на пять лет.
Начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством, лишенным права управление». Мужчина водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Есильского района. Ведется следствие.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматинская область   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:
Новости по теме
На мосту Семея завершены ремонтные работы
Суицид предотвратили патрульные полицейские Алматы
Той на 100 человек остановили полицейские Шымкента
Танцующего на перекрестке мужчину задержали в Нур-Султане
Популярное
1 Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
2 Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
3 В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
4 В Акмолинской области наградили активную молодежь
5 Даурен Абаев прокомментировал выговор Президента акиму Жамбылской области
6 Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
Читайте также
Ветеран полиции в Костанае награждён медалью главы МВД РК
Почти 30 человек оштрафованы за нарушение масочного режима в автобусах Алматы
Медотвод: в каких случаях противопоказана вакцинация в Казахстане
Все граждане Казахстана составляют один народ - Марат Азильханов
В избиении родственницы подозревают чиновника в Карагандинской области
В Акмолинской области наградили активную молодежь
Даурен Абаев прокомментировал выговор Президента акиму Жамбылской области
Семейное торжество с полусотней гостей остановили в Атырау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив