Лишенный прав пьяный водитель задержан в Есиле

ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Есиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городе Есиле в ходе патрулирования был остановлен автомобиль ВАЗ 2111. Несмотря на пасмурную погоду, водитель транспортного средства был в солнечных очках, что вызвало у полицейских подозрение. В ходе беседы от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Отстранив его от управления авто, стражи порядка доставили мужчину для прохождения медицинского освидетельствования.

Согласно заключению экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». При проверке было установлено, что 37-летний житель города Есиля ранее привлекался по ст. 346 ч. 1 УК РК и в 2019 году и был лишен права управления сроком на пять лет.

Начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством, лишенным права управление». Мужчина водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Есильского района. Ведется следствие.

