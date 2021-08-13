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Лишенный прав пьяный водитель задержан в Есиле
13 Августа 2021 15:00
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ЕСИЛЬ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Есиле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
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В городе Есиле в ходе патрулирования был остановлен автомобиль ВАЗ 2111. Несмотря на пасмурную погоду, водитель транспортного средства был в солнечных очках, что вызвало у полицейских подозрение. В ходе беседы от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Отстранив его от управления авто, стражи порядка доставили мужчину для прохождения медицинского освидетельствования.
Согласно заключению экспертизы, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». При проверке было установлено, что 37-летний житель города Есиля ранее привлекался по ст. 346 ч. 1 УК РК и в 2019 году и был лишен права управления сроком на пять лет.
Начато досудебное расследование по ст. 346 ч. 1 УК РК «Управление транспортным средством, лишенным права управление». Мужчина водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Есильского района. Ведется следствие.
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