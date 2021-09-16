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    21:09, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Очередной лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    При осуществлении патрулирования по улице Есет батыра за нарушение ПДД была остановлена автомашина Lada Granta под управлением 26-летнего водителя. В ходе проверки документов от водителя исходил резкий запах алкоголя, проведенная экспертиза показала, что мужчина находится в алкогольном опьянении.

    Кроме того, установлено, что он ранее был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное преступление. Проводятся следственные действия статье 346 части 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».
    Автомашина поставлена на спецстоянку. Водитель водворен в ИВС УП города Актобе.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Актюбинская область
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