АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Очередной лишенный прав пьяный водитель задержан в Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При осуществлении патрулирования по улице Есет батыра за нарушение ПДД была остановлена автомашина Lada Granta под управлением 26-летнего водителя. В ходе проверки документов от водителя исходил резкий запах алкоголя, проведенная экспертиза показала, что мужчина находится в алкогольном опьянении.

Кроме того, установлено, что он ранее был лишен права управления транспортными средствами за аналогичное преступление. Проводятся следственные действия статье 346 части 1 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Автомашина поставлена на спецстоянку. Водитель водворен в ИВС УП города Актобе.

