Лишённый прав пьяный водитель в Павлодарской области продолжал ездить за рулём

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 55-летний павлодарец уже был лишён прав почти четыре года назад судом Актогайского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На автодороге Павлодар-Кызылорда задержан 55-летний павлодарец, который согласно заключению медицинского освидетельствования, управлял транспортным средством марки «Mercedes-Benz» в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - При проверке выяснилось, что в мае 2017 года водитель Актогайским районным судом был лишён права управления автомобилем на три года, однако он запретом пренебрёг».

В отношении нетрезвого водителя полиция возбудила административное производство, а машину водворили на штрафстоянку. Ему грозят арест на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на восемь лет.

«На дорогах области было задержано 122 водителя, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии. Из них 107 подвергнуты административному аресту, и 91 лишён водительских прав», - добавили в департаменте.