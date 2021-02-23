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    13:31, 23 Февраль 2021 | GMT +6

    Лишённый прав пьяный водитель в Павлодарской области продолжал ездить за рулём

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – 55-летний павлодарец уже был лишён прав почти четыре года назад судом Актогайского района, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На автодороге Павлодар-Кызылорда задержан 55-летний павлодарец, который согласно заключению медицинского освидетельствования, управлял транспортным средством марки «Mercedes-Benz» в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области. - При проверке выяснилось, что в мае 2017 года водитель Актогайским районным судом был лишён права управления автомобилем на три года, однако он запретом пренебрёг».

    В отношении нетрезвого водителя полиция возбудила административное производство, а машину водворили на штрафстоянку. Ему грозят арест на 20 суток и лишение права управления автомобилем сроком на восемь лет.
    «На дорогах области было задержано 122 водителя, управлявших автотранспортом в нетрезвом состоянии. Из них 107 подвергнуты административному аресту, и 91 лишён водительских прав», - добавили в департаменте.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Павлодарская область
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