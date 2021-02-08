Лишенный прав пьяный водитель стал виновником ДТП в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жителю Усть-Каменогорска грозит пожизненное лишение водительских прав и срок за то, что сел за руль пьяным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В ведомстве сообщили, что в конце января 36-летний житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления транспортными средствами сроком на 3 года сел за руль автомобиля «Hyundai Solaris». В итоге на пересечении проспекта К. Сатпаева и улицы Байбатчина он не справился с рулевым управлением и столкнулся с иномаркой «Nissan Cefiro».

По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 346 УК РК - управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности повреждение транспортных средств.

«Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.

За совершение данного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение права управления транспортным средством. Досудебное расследование продолжается.

Стоит отметить, что за истекший период 2021 года в территориальных подразделениях департамента полиции в рамках досудебного производства зарегистрированы 5 фактов управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения.

Фото: пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области