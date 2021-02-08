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    17:24, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Лишенный прав пьяный водитель стал виновником ДТП в Усть-Каменогорске

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Жителю Усть-Каменогорска грозит пожизненное лишение водительских прав и срок за то, что сел за руль пьяным, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В ведомстве сообщили, что в конце января 36-летний житель областного центра в состоянии алкогольного опьянения и будучи лишенным права управления транспортными средствами сроком на 3 года сел за руль автомобиля «Hyundai Solaris». В итоге на пересечении проспекта К. Сатпаева и улицы Байбатчина он не справился с рулевым управлением и столкнулся с иномаркой «Nissan Cefiro».

    По данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 346 УК РК - управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшие по неосторожности повреждение транспортных средств.

    «Водитель автомобиля «Hyundai Solaris» был задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначен ряд судебных экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение», - рассказал начальник департамента полиции ВКО Сагат Мадиев.


    За совершение данного уголовного правонарушения предусмотрено лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение права управления транспортным средством. Досудебное расследование продолжается.

    Стоит отметить, что за истекший период 2021 года в территориальных подразделениях департамента полиции в рамках досудебного производства зарегистрированы 5 фактов управления транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии опьянения.


    Фото: пресс-служба департамента полиции Восточно-Казахстанской области


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Транспорт Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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