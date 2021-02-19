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    11:17, 19 Февраль 2021 | GMT +6

    Лишенный прав пьяный водитель стал виновником ДТП в Риддере

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    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области лишенный прав пьяный водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    На днях на оперативный канал 102 отдела полиции Риддера обратилась 68-летняя женщина, которая сообщила о том, что в 3 микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие.

    При выезде на место ДТП сотрудники полиции установили, что неустановленный водитель на автомобиле «Нива» при выезде со двора дома наехал на припаркованный автомобиль «Toyota», нанеся ему механические повреждения, а после скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

    «Сотрудники патрульной полиции задержали 57-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее был лишен прав управления транспортным средством»,- сообщил начальник ДП региона Сагат Мадиев.

    По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 346 УК РК.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Общество Происшествия Правоохранительные органы
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