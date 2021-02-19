Лишенный прав пьяный водитель стал виновником ДТП в Риддере

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ — В Восточно-Казахстанской области лишенный прав пьяный водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

На днях на оперативный канал 102 отдела полиции Риддера обратилась 68-летняя женщина, которая сообщила о том, что в 3 микрорайоне произошло дорожно-транспортное происшествие.

При выезде на место ДТП сотрудники полиции установили, что неустановленный водитель на автомобиле «Нива» при выезде со двора дома наехал на припаркованный автомобиль «Toyota», нанеся ему механические повреждения, а после скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

«Сотрудники патрульной полиции задержали 57-летнего мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, который ранее был лишен прав управления транспортным средством»,- сообщил начальник ДП региона Сагат Мадиев.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 346 УК РК.