Лишенный прав пьяный водитель совершил ДТП в Кызылорде: двое скончались
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель совершил ДТП в Кызылорде, в результате которого двое человек скончались, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на одной из центральных улиц города Кызылорда, не справившись с рулевым управлением, совершил столкновение, врезавшись в стоящую перед светофором служебную автомашину скорой помощи.
В результате ДТП два человека были доставлены в медицинское учреждение, где скончались от полученных травм. В ходе проверки установлено, что водитель Toyota находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени.
Кроме того, выяснилось, что мужчина решением Специализированного административного суда города Кызылорды в ноябре 2016 года был лишен права управления транспортным средством на пять лет.
По факту ДТП проводится досудебное расследование по части 6 статьи 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Водитель Toyota водворен в изолятор временного содержания. Назначены соответствующие экспертизы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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