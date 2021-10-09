РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:29, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Лишенный прав пьяный водитель разъезжал по Темиртау

    None
    None
    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель разъезжал по Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    6 октября сотрудники наряда батальона патрульной полиции УП города Темиртау Карагандинской области несли службу в черте города. Около 8 часов они обратили внимание на автомобиль, следовавший с превышением скорости. Полицейские остановили данную машину под управлением 25-летнего мужчины, который вел себя неадекватно. Освидетельствование установило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Также в ходе проверки выяснилось, что ранее задержанный был лишен права управления транспортным средством.

    Возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ведется расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!