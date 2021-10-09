ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель разъезжал по Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

6 октября сотрудники наряда батальона патрульной полиции УП города Темиртау Карагандинской области несли службу в черте города. Около 8 часов они обратили внимание на автомобиль, следовавший с превышением скорости. Полицейские остановили данную машину под управлением 25-летнего мужчины, который вел себя неадекватно. Освидетельствование установило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также в ходе проверки выяснилось, что ранее задержанный был лишен права управления транспортным средством.

Возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ведется расследование.