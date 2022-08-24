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Лишенный прав иностранец вновь сел за руль авто в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
24 Августа 2022, 10:00
Лишенный прав иностранец вновь сел за руль авто в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау привлечен к ответственности иностранный гражданин, лишенный ранее прав и вновь севший за руль автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау с 22 по 28 августа проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант». Его основная цель - профилактика незаконной миграции и контроль за соблюдением миграционного законодательства. В ходе мероприятия сотрудниками батальона патрульной полиции был выявлен иностранец, занимавшийся нелегальными пассажирскими перевозками. Выяснилось, что водитель автомобиля Volkswagen Passat является гражданином Республики Таджикистан и ранее был лишен права управления за совершенное правонарушение», - сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Транспортное средство доставлено на специальную стоянку. Составлен административный протокол и направлен в суд для принятия решения.


Атырауская область   Борьба с преступностью  
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