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Лишенные прав водители повторно задержаны в Акмолинской области

4 Августа 2021 02:05
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Лишенные прав водители повторно задержаны в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сразу несколько водителей, лишенных права управления транспортными средствами и находящихся в состоянии алкогольного опьянения, задержали в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 30 июля в городе Кокшетау была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2114», за рулем которой находился 26-летний житель столицы. От водителя исходил запах алкоголя.

«Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, согласно заключению которого, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени». Выяснилось, что данный гражданин 2 апреля 2019 года лишен права управления транспортным средством сроком на три года. В отношении водителя избрана мера пресечения «содержание под стражей». Полицейскими начато досудебное расследование по ч.1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица», – пояснили в ведомстве.

Еще один пьяный водитель был задержан в Буландынском районе. 31 июля в городе Макинске была остановлена автомашина марки «Volkswagen Passat» под управлением 34-летнего местного жителя, который, согласно заключению медицинского освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения «легкой степени». Полицейскими установлено, что водитель в июле 2019 года также лишен права управления транспортным средством на 3 года. Начато досудебное расследование по ч.1 ст. 346 УК РК.

Аналогичный случай зарегистрирован в Сандыктауском районе, где 30 июля был остановлен скутер марки «Alpha». Согласно заключению медицинского освидетельствования, 33-летний водитель находился в состоянии опьянения «средней степени». Сотрудники полиции выяснили, что в январе 2020 года он был лишен права управления транспортным средством сроком на три года. Назначена автотехническая экспертиза, и начато досудебное расследование по ч.1 ст. 346 УК РК.

«Пьяный водитель – преступник! Он опасен не только для себя самого, но и для окружающих людей. При употреблении спиртного снижается скорость реакции на потенциальную опасность, искажается критичность оценки сложной транспортной ситуации. Все это приводит к дорожно-транспортным происшествиям, которые могут обернуться трагическими последствиями», - отметил начальник департамента полиции Акмолинской области Арманбек Баймурзин.

Напомним, с 29 июля по 1 августа в Акмолинской области проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».


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#Акмолинская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Оксана Матасова

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