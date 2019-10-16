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вчера 22:52
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вчера 19:29
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вчера 18:58
Лишенные прав таксисты задержаны в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 10 октября в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» сотрудниками полиции выявлено более тысячи нарушений Правил дорожного движения, в том числе допущенных водителями такси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султан.
В отношении водителей такси выявлено более 50 нарушений, таких как управление транспортным средством без соответствующих документов, нарушение Правил перевозок пассажиров и багажа, управление транспортным средством без водительского удостоверения, факты незаконного переоборудования транспортных средств и др.
За прошедшие сутки 7 водителей такси привлечены к административной ответственности, 2 автомашины-такси водворены на штрафную стоянку, водители которых управляли авто будучи лишенными права управления транспортным средством.
Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус» проводится с 10 по 17 октября.
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