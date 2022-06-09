9 Июня 2022 20:37

Лишенные прав костанайские водители будут получать СМС-предупреждения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В целях профилактики грубых нарушений ПДД сотрудниками полиции департамента полиции Костанайской области решен вопрос с операторами сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Теперь водителям, которые лишены права управления, будет приходить смс-рассылка с предупреждением о недопущении правонарушений.

С 6 июня в течение четырех дней местная полицейская служба проводит две операции. Первая направлена на выявление автомобилей с подложными номерами, вторая - водителей, лишенных права управления.

За это время сотрудники полиции зафиксировали более 1 тыс. нарушений ПДД, задержали двух водителей с подложными номерами и восьмерых водителей, которые управляли автомашиной, будучи лишенными права управления, причем двое из них управляли автомашиной в состоянии алкогольного опьянения.

«6 июня в городе Житикаре был задержан 27-летний водитель, который управлял автомашиной «ВАЗ» с подложными номерными знаками. 9 июня около двух часов ночи в областном центре полицейскими остановлена автомашина «ВАЗ» под управлением 32-летнего водителя, который ранее был лишен права управления транспортным средством и находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы Виталий Цой.

Автомобили водворены на штрафную стоянку.

Всего в регионе насчитывается более 7 тыс. водителей, которых лишили права управления транспортным средством. Некоторые из них продолжаются садиться за руль в пьяном виде. Только с начала года 60 водителей привлечены к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенными права управления. В отношении 49 лиц применено наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 5 лет.