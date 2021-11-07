Лишенные прав костанайцы продолжают садиться за руль нетрезвыми

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В текущем году уже зарегистрировано более 80 уголовных дел в отношении костанайцев за управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенными права управления, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Несмотря на профилактическую работу в области дорожного движения и ужесточения мер наказания участниками дорожного движения, продолжаются совершаться нарушения правил дорожного движения.

«За 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 82 уголовных дела по статье 346 УК РК (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица)»,- рассказали в ведомстве.

Например, 1 октября 2021 года патрульными полицейскими Житикаринского отдела полиции в ходе проведения ОПМ «Безопасная дорога» был задержан 33-летний гражданин в состоянии алкогольного опьянения, который является лицом, лишенным права управления транспортным средством до 12 марта 2022 года.

«Также 13 октября 2021 года вновь задержан сотрудниками полиции 68-летний житель Сарыкольского района, который управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным правом управления транспортным средством по решению суда в июне 2021 года сроком на 7 лет. А 26 октября зарегистрирован факт ДТП с участием 44-летнего гражданина, в состоянии алкогольного опьянения, который судом лишен водительских прав до 3 июля 2028 года. 2 ноября т.г. сотрудниками патрульной полиции на выезде из города в сторону г.Рудного была остановлена автомашина марки «ВАЗ-2112», под управлением 28-летнего водителя в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина лишен права управления транспортными средствами с апреля 2020 года. Тем не менее, снова сел за руль», - привели примеры в ведомстве.

Полицейские выясняют, что же побуждает водителей вновь садиться за руль в нетрезвом состоянии. Однако уголовная ответственность за такие действия все же неизбежна.