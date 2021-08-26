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Лишенного прав пьяного водителя задержали в Шахтинске

26 Августа 2021 22:44
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Лишенного прав пьяного водителя задержали в Шахтинске

ШАХТИНСК. КАЗИНФОРМ - Лишенный прав пьяный водитель задержан в Шахтинске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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22 августа наряд взвода патрульной полиции ОП города Шахтинска нес службу в черте города. Около 23 часов полицейские обратили внимание на автомобиль Volkswagen, следовавший с превышением скорости по улице 40 лет Победы. Полицейские остановили транспортное средство, за рулем которого находился 33-летний мужчина. Водитель, от которого исходил запал алкоголя, вел себя неадекватно. Экспертиза установила, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, выяснилось, нарушитель в 2017 году решением административного суда был лишен права управления транспортным средством сроком на пять лет за аналогичное нарушение. Возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения». Ведется расследование.


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#Карагандинская область   #Происшествия  
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