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    14:46, 09 Июнь 2021 | GMT +6

    Лишенного прав пьяного водителя задержали в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные полицейские в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» задержали пьяного мужчину, лишенного водительских прав. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудниками полка патрульной полиции ДП г.Нур-Султана задержан 32-летний водитель автомашины марки Nissan Primera, который двигался по проспекту Кабанбай батыра в сторону поселка Косши.

    Согласно освидетельствованию, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

    В ходе проверки документов установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 608 ч.1 КРКобАП за управление в нетрезвом состоянии, за что был лишен прав. Несмотря на это, он вновь сел за руль. По словам задержанного, он возвращался с семейного мероприятия «Құдалық», где перебрал лишнего и, нарушая закон, решил повести машину.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 346 ч.1 УК РК за управление транспортным средством лицом лишенным права управления транспортными средствами находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный водворен в ИВС.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Астана
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