Лишенного прав пьяного водителя задержали атырауские полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау за сутки полицейские выявили 4 пьяных водителей, передает корреспондент МИА «казинформ».

«На улице Курмангазы был остановлен автомобиль марки «Nissan Qashqai». Как выяснилось, 44-летний водитель иномарки оказался не только пьян, но и ранее был лишён прав. Автомашина помещена на штрафную стоянку, а его владелец – в изолятор временного содержания.

Аналогичный случай произошёл на перекрёстке улиц Баймуханова - Утемисова. Водитель «Toyota Camry» - женщина, 1986 года рождения - также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её привлекли к административной ответственности по статье 608 КоАП РК. Материалы направлены в суд, который, скорее всего, лишит автоледи прав.

Кроме того, автоинспекторы выявили ещё двух любителей выпить за рулём. Это водители «ВАЗ-2107», остановленной на трассе Атырау - Дамба, и «ВАЗ-21214», проезжавшей по улице Кабдолова областного центра. На них также составлены административные протоколы по 608-ой статье», - сообщили в пресс-службе ДП региона.