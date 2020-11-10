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Лишенного прав пьяного водителя задержали атырауские полицейские

10 Ноября 2020 00:08
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Лишенного прав пьяного водителя задержали атырауские полицейские

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В городе Атырау за сутки полицейские выявили 4 пьяных водителей, передает корреспондент МИА «казинформ».

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«На улице Курмангазы был остановлен автомобиль марки «Nissan Qashqai». Как выяснилось, 44-летний водитель иномарки оказался не только пьян, но и ранее был лишён прав. Автомашина помещена на штрафную стоянку, а его владелец – в изолятор временного содержания.

Аналогичный случай произошёл на перекрёстке улиц Баймуханова - Утемисова. Водитель «Toyota Camry» - женщина, 1986 года рождения - также находилась в состоянии алкогольного опьянения. Её привлекли к административной ответственности по статье 608 КоАП РК. Материалы направлены в суд, который, скорее всего, лишит автоледи прав.

Кроме того, автоинспекторы выявили ещё двух любителей выпить за рулём. Это водители «ВАЗ-2107», остановленной на трассе Атырау - Дамба, и «ВАЗ-21214», проезжавшей по улице Кабдолова областного центра. На них также составлены административные протоколы по 608-ой статье», - сообщили в пресс-службе ДП региона.


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#Атырауская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Виктор Сутягин

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