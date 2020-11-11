Лишенного прав нетрезвого водителя задержали в Караганде
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – До пяти лет лишения свободы либо штраф в размере 5000 МРП грозит мужчине, севшему за руль без водительских прав и в пьяном виде, передает корресопндент МИА «Казинформ».
9 ноября около 1:30 ночи наряд полка патрульной полиции УП Караганды, несший службу в Октябрьском районе города, обратил внимание на автомобиль, не совсем уверенно следовавшей по улице. Полицейские остановили машину. Управлял ею 45-летний мужчина.
Выяснилось, у него отсутствовали водительские права. Также было заметно, что перед тем как сесть за руль, водитель употребил спиртное. Медицинское освидетельствование установило – водитель находился в стадии алкогольного опьянения. Более того, полицейские установили - мужчину в 2018 году лишили права управления транспортным средством сроком на три года.
«Возбуждено уголовное дело по ст.346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в пресс службе ДП Карагандинской области.
На данный момент ведется расследование. Мужчине по вышеуказанной статье грозит штраф в размере до 5000 МРП, либо привлечение к общественным работам на 1200 часов, либо ограничение свободы сроком до пяти лет.
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