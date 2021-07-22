Лишённого прав нетрезвого мотоциклиста из столицы задержали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области задержан мотоциклист, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, который ранее был лишен права управления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, при проведении ОПМ «Правопорядок» 19 июля в 05:17 в селе Караоткель Целиноградского района полицейскими был остановлен мотоцикл марки «RacerGS», за рулем которого находился 27-летний житель столицы.

«При разговоре от водителя исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники полиции отстранили гражданина от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Согласно акту медицинского освидетельствования, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения «средней степени». При проверке выяснилось, что данный гражданин 28 января 2020 года был лишен права управления транспортным средством сроком на семь лет», - отметили в ведомстве.

Мотоцикл водворен на штраф-стоянку, водитель - в ИВС. Начато досудебное расследование по ч.1 ст.346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного опьянения».

Напомним, что в Акмолинской области с 19 по 23 июля проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», в период которого сотрудники полиции проводят рейды по выявлению грубых нарушений ПДД, а также по месту жительства проверяют лиц, состоящих на различных учетах в ОВД, и владельцев огнестрельного оружия.