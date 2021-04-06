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    22:26, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Лишенная водительских прав жительница СКО опрокинула свой автомобиль

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области женщина в состоянии алкогольного опьянения опрокинула свой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, 34-летняя сельчанка во время ДТП не пострадала. Оказалось, что за руль женщина села в нетрезвом состоянии. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

    «Ранее женщину лишили права управления за вождение в нетрезвом виде. В прошлом году она вновь позволила себе сесть за руль, употребив спиртное. Тогда районным судом ей было назначено ограничение свободы на 2,5 года и пожизненное лишение права управления. Однако случившееся так и не стало для женщины уроком. С её слов, она ехала к знакомым, включив в салоне музыку, и не справилась с управлением», - рассказали в пресс-службе.

    Досудебное расследование идет по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Машина водворена на спецстоянку.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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