Лишенная водительских прав жительница СКО опрокинула свой автомобиль

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области женщина в состоянии алкогольного опьянения опрокинула свой автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 34-летняя сельчанка во время ДТП не пострадала. Оказалось, что за руль женщина села в нетрезвом состоянии. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение.

«Ранее женщину лишили права управления за вождение в нетрезвом виде. В прошлом году она вновь позволила себе сесть за руль, употребив спиртное. Тогда районным судом ей было назначено ограничение свободы на 2,5 года и пожизненное лишение права управления. Однако случившееся так и не стало для женщины уроком. С её слов, она ехала к знакомым, включив в салоне музыку, и не справилась с управлением», - рассказали в пресс-службе.

Досудебное расследование идет по уголовной статье «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица». Машина водворена на спецстоянку.