Лишенная прав пьяная акмолинка вновь села за руль
По информации пресс-службы департамента полиции, при осуществлении надзора за дорожным движением инспектором роты патрульной полиции младшим лейтенантом Виталием Бурковским на кольцевой развязке в поселке Бурабай был остановлен автомобиль марки «Mercedes Benz». От водителя, 23-летней жительницы Шортандинского района, исходил запах алкоголя.
«Девушке предложили пройти медицинское освидетельствование. Согласно заключению врача, она находилась в алкогольном опьянении легкой степени. При проверке по базам данных выяснилось, что нарушительница была лишена права управления транспортным средством в 2019 г. сроком на 3 года. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица», - отметили в ведомстве.
Нарушительница содержится под стражей.