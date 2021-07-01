Лишенная прав пьяная акмолинка вновь села за руль

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - На кольцевой развязке в поселке Бурабай был остановлен автомобиль марки «Mercedes Benz», за рулем которого находилась 23-летняя жительница Шортандинского района Акмолинской области. Девушка оказалась в состоянии алкогольного опьянения и ранее уже была лишена водительских прав, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, при осуществлении надзора за дорожным движением инспектором роты патрульной полиции младшим лейтенантом Виталием Бурковским на кольцевой развязке в поселке Бурабай был остановлен автомобиль марки «Mercedes Benz». От водителя, 23-летней жительницы Шортандинского района, исходил запах алкоголя.

«Девушке предложили пройти медицинское освидетельствование. Согласно заключению врача, она находилась в алкогольном опьянении легкой степени. При проверке по базам данных выяснилось, что нарушительница была лишена права управления транспортным средством в 2019 г. сроком на 3 года. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 346 УК РК «Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством такому лицу или допуск к управлению транспортным средством такого лица», - отметили в ведомстве.

Нарушительница содержится под стражей.