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Лишение свободы грозит браконьеру за отстрел косуль в СКО

23 Января 2020 14:46
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Лишение свободы грозит браконьеру за отстрел косуль в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной охоте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента полиции, 32-летний житель Сергеевки района Шал акына отстрелил трех сибирских косуль. Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Части туш были обнаружены в одном из домов райцентра.

«Поиск места, где произошла незаконная охота, отнял немало сил и времени. Инспекторам природоохранной полиции помогали лесники района и полицейские из соседнего района. Несколько часов прочесывали окрестности. Место, где были отстреляны косули, нашли в зарослях бурьяна вблизи села Коктерек. На обочине автодороги «Жезказган-Петропавловск» обнаружили шкуры животных», - рассказали в пресс-службе.

Из разных домов Сергеевки полицейские изъяли части разделанных туш, снегоход «Yamaha», автомобиль «ВАЗ 21213», 2 охотничьих ружья «ТОЗ-63» и «ИЖ-58», другие вещественные доказательства.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконная охота».

«По новому законодательству штраф увеличен со 160 до 3000 МРП. Привлечение к общественным работам теперь возможно не до 200, как раньше, а до 800 часов. Браконьерам грозит лишение свободы до трёх лет. Максимальное наказание наступает за незаконную охоту, совершённую преступной группой, либо с причинением особо крупного ущерба, либо лицом, которое суд лишил права заниматься охотой. За это преступников ждёт лишение свободы на срок до 10 лет», - напомнил и.о. начальника группы природоохранной полиции Асхат Кожабаев.

С начала года это уже третий выявленный факт браконьерства в регионе. Первый произошел в районе М.Жумабаева. Второй случай незаконной охоты зафиксировали в этом же районе буквально десять дней назад. Браконьеры отстрелили двух сибирских косуль.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Борьба с преступностью,
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Автор:

Олеся Жуковень

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