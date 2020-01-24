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Лишение свободы до трех лет грозит за рекламу наркотиков двум карагандинцам

24 Января 2020 21:30
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Лишение свободы до трех лет грозит за рекламу наркотиков двум карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - После вступления в силу поправок в уголовное законодательство, ужесточающих ответственность за наркопреступления, сотрудниками полиции Карагандинской области зарегистрировано уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса, устанавливающей ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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15 января, при проведения оперативно-розыскных мероприятий, возле одного из торговых домов сотрудниками полиции задержаны двое жителей Караганды в возрасте 24-28 лет, которые расклеивали объявления с указанием интернет-ресурсов, распространяющих наркотики.

«Оба задержанных состоят на наркологическом учете. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе и за сбыт наркотиков. В настоящие время назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование по статье 299-1 УК РК», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Напоминаем, что с 11 января установлена уголовная ответственность за распространение ссылок на интернет-сайты, пропагандирующие и реализующие наркотики. В УК РК введена новая статья 299-1, устанавливающая уголовную ответственность за пропаганду или незаконную рекламу наркотиков. Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.


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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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