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    20:55, 15 Июль 2021 | GMT +6

    Лишение родительских прав грозит жительнице СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Лишение родительских прав грозит жительнице СКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    21 североказахстанец лишен родительских прав в начала этого года. В основном это женщины, злоупотребляющие спиртными напитками и не занимающиеся воспитанием своих детей. Эта крайние меры, на которые сотрудники ювенальной полиции вынуждены идти, чтобы обеспечить безопасные условия для детей, проживающих в неблагополучных семьях.

    Всего на учете в органах внутренних дел области состоит 349 таких семей. С начала года на комиссию по делам несовершеннолетних направлено 120 материалов, собранных в отношении нерадивых родителей. В отношении 21 принято решение о лишении родительских прав, еще 6 – ограничены.

    В районе Шал Акына лишение родительских прав грозит 51-летней жительнице райцентра, которая злоупотребляет спиртными напитками. Полгода семья состоит на учете у сотрудников ювенальной полиции, однако, несмотря на профилактические мероприятия, женщина не встала на путь исправления. Беспорядок в доме, антисанитария, постоянные «пьяные» застолья, сбор любителей алкоголя – такую картину наблюдали полицейские во время визитов.

    Родительница направлена на лечение от алкогольной зависимости. Ее 15-летний сын находится в учреждении, предназначенном для поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

    «Ограничение в родительских правах дает возможность исправиться и вернуть своих детей. Для этого им необходимо обеспечить нормальные условия для проживания детей, иметь работу, и конечно, избавиться от зависимости от спиртного, – отметил старший инспектор ювенальной полиции управления местной полицейской службы ДП СКО Сайран Саркенов.

    В области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Быт. Алкоголь. Надзор», в рамках которого усилена работа, направленная на профилактику преступлений и правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений.



    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право
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