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Лишен звания экс-начальник отдела по делам обороны района в Жамбылской области за мошенничество
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района Жамбылской области осужден за мошенничество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.
Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено следствие в отношении начальника отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района, майора Мингбаева К. Д., подозреваемого в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами гражданина за оказание содействия в выдаче справки о нахождении на воинском учете и военного билета по достижению предельного возраста.
«Приговором военного суда Шымкентского гарнизона Мингбаев К.Д. признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением воинского звания – майор», - говорится в сообщении.
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