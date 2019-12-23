Лишен звания экс-начальник отдела по делам обороны района в Жамбылской области за мошенничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района Жамбылской области осужден за мошенничество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено следствие в отношении начальника отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района, майора Мингбаева К. Д., подозреваемого в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами гражданина за оказание содействия в выдаче справки о нахождении на воинском учете и военного билета по достижению предельного возраста.

«Приговором военного суда Шымкентского гарнизона Мингбаев К.Д. признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением воинского звания – майор», - говорится в сообщении.