+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: -10 °С
USD 382.65 EUR 424.05
RUB 6.14 CNY 54.61
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Лишен звания экс-начальник отдела по делам обороны района в Жамбылской области  за мошенничество

23 Декабря 2019 21:58
Поделиться:
Лишен звания экс-начальник отдела по делам обороны района в Жамбылской области  за мошенничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района Жамбылской области осужден за мошенничество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Новости по теме

МВД предупреждает – не отправляйте фото банковских карт по WhatsApp
17 уголовных дел заведено на граждан России по фактам интернет-мошенничества Интернет-мошенничество с территории России: в Костанайской области заведены 32 уголовных дела Около 400 интернет-мошенников задержано в Казахстане в 2019 году

Антикоррупционной службой Жамбылской области ранее окончено следствие в отношении начальника отдела по делам обороны Т. Рыскуловского района, майора Мингбаева К. Д., подозреваемого в завладении путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами гражданина за оказание содействия в выдаче справки о нахождении на воинском учете и военного билета по достижению предельного возраста.

«Приговором военного суда Шымкентского гарнизона Мингбаев К.Д. признан виновным в совершении мошенничества. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч тенге, с пожизненным лишением права занимать должность на государственной службе и лишением воинского звания – майор», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Жамбылская область, Коррупция, Суды,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив