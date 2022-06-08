8 Июня 2022 12:34

Лишать водительских прав на 1 год за установку фальшивого госномера будут в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса депутатами одобрен во втором чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам связи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроектом предлагается усилить роль регулятора путем установления административной ответственности за нарушение правил оказания услуг связи, а также увеличения суммы штрафов за несоответствие установленным требованиям качества интернета. В целях повышения качества оказания услуг сотовой и фиксированной связи необходимо увеличение суммы штрафов.

«В ходе работы были внесены поправки, направленные на установление мер административного взыскания по административным правонарушениям в сферах образования, оборота оружия и налогового законодательства. Например, в случае закрытия вузов, невыполнения обязательств по переводу обучающихся предлагается установить административную ответственность учредителей, а также передать функции по лишению высших учебных заведений лицензии уполномоченному органу»,- сказала мажилисмен Назиля Раззак, представляя законопроект на пленарном заседании палаты.

Кроме того, как отметила депутат, предусмотрено усиление ответственности за административные правонарушения, связанные с неповиновением законным требованиям представителей власти.

«Устанавливается административная ответственность за незаконное приобретение, реализацию, хранение, ношение, перевозку охотничьего, сигнального оружия и их составных частей. Еще одна важная предлагаемая поправка – усиление ответственности за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номера, а также за установку на автотранспортные средства поддельного или поддельного государственного номера. Например, если раньше был только штраф, то теперь предусмотрено лишение водителя удостоверения на 1 год и арест на 5 суток», - сказала депутат.