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Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков

15 Января 2020 00:15
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Лишь на западе Казахстана ожидается погода без осадков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона, с центром над Карским морем, принесет осадки, преимущественно в виде снега, на большую часть республики. Лишь на западе ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, ветер 15-20 м/с, в Туркестанской области порывы 23 м/с.

В Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются метель, гололед, ветер 15-22 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, гололед, в Кызылординской области ночью и утром – ветер 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, с метелью.

В Атырауской, Мангыстауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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