Лишь десять регионов Казахстана выполнили обязанности по публикации данных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Акиматы трех областей не в полной мере публикуют необходимые данные. Местные исполнительные органы страны обязаны размещать на веб-портале «электронного правительства» перечень данных, утверждённых правительством, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Ranking.

По состоянию на 19 апреля этого года практически все местные исполнительные органы опубликовали на сайте полный перечень утвержденных данных.

Исключение составили Туркестанская, Атырауская и Мангистауская области. В Туркестанской области опубликовали всего 88,7% утвержденных открытых данных, в Атырауской - 67,7%, в Мангистауской - 62,9%. Соответственно, акиматы перечисленных регионов не следуют своим обязанностям в части публикации данных и не выполняют обязанности, предписанные статьями 9 и 17 Закона РК «О доступе к информации» от 16 ноября 2015 года (№ 401-V ЗРК).

При этом общественности важно не только наличие данных, но и их актуальность.

Лишь 10 из 17 регионов страны предоставили самую актуальную информацию по перечню утверждённых данных из числа опубликованных.

Худшие показатели демонстрирует Туркестанская область. Помимо того, что акимат не предоставляет весь перечень данных, большинство опубликованных данных неактуальны. Среди утверждённых опубликованных данных только 49,1% являются актуальными на сегодняшний день.

В тройку антилидеров также попали Мангистауская область (71,8% актуальных данных) и столица (80,6%).

Можно отметить и другие регионы, предоставленные данные которых актуальны не полностью. Так, в Жамбылской области актуальность информации составила 93,5%, в Алматинской - 96,8%, в Северо-Казахстанской и Кызылординской - по 98,4% в каждом из регионов.