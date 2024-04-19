На сегодня в Казахстане функционируют 14 специальных экономических зон, каждая из которых имеет свою отраслевую направленность. Об их деятельности рассказали в Институте экономических исследований, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметили аналитики ERI, основные цели создания СЭЗ — ускоренное развитие высокопроизводительных и конкурентоспособных производств, внедрение новых технологий в отрасли региональных экономик, обеспечение населения занятостью, привлечение прямых иностранных инвестиций.

— Согласно данным «QazIndustry, на территории 13 СЭЗ (без учета СЭЗ „Алатау) реализовано 317 проектов стоимостью 2,3 трлн тенге, создано 24 тысячи постоянных рабочих мест. В СЭЗы было привлечено 2,7 трлн тенге инвестиций, в рамках строительства — 4,1 трлн тенге. Объем производства составил более 7 трлн тенге, — сообщили в ERI.

По их данным, на территориях СЭЗ выпускается 136 видов продукции, из них более 30 новых видов появились благодаря реализации программы индустриализации. Это вертолеты, оптические прицелы для винтовок, приборы ночного видения, бронетранспортеры, локомотивы, электровозы, пассажирские вагоны, трубы премиум класса, хлопковая целлюлоза, полипропиленовая нить и др. Также оказывается более 50 уникальных IT-решений и услуг. Экспортировано продукции на 480 млрд тенге. В бюджеты от реализации проектов на территории СЭЗ поступило 353 млрд тенге.

— В целом, с учетом бюджетных затрат на строительство инфраструктуры всех СЭЗ, 1 бюджетный тенге, вложенный в инфраструктуру СЭЗ, привлек 3,1 тенге инвестиций в промышленность, из них только 1 тенге частных инвестиций и 0,37 тенге иностранных инвестиций, — проинформировали в ERI.

Существующими проблемами в спецзонах аналитики назвали низкую обеспеченность инфраструктурой и высокую долю участия квазигосударственных компаний в промышленных проектах.

— Согласно анализу данных Высшей аудиторской палаты, лишь 4 экономические зоны Казахстана можно назвать успешными (СЭЗ «Астана — новый город», «ПИТ», СЭЗ «Онтүстік» и «Морской порт Актау»), которые отвечают за большую часть продукции, производимой во всех специальных экономических зонах Казахстана. Остальные специальные экономические зоны и большинство индустриальных зон, в связи с нехваткой базовой инфраструктуры, а также других существующих проблем, не могут достичь установленных целевых показателей. Так, средний показатель завершенности инфраструктуры отечественных СЭЗ составляет более 70%, — сообщили в ERI.

Аналитики добавили, что текущая заполняемость СЭЗ составляет лишь 40%, в том числе из-за ограничений по приоритетным видам деятельности. На данный момент только «Астана — новый город» и «Павлодар» заполнили свои помещения более чем на 90%.