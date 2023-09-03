Лишь 3 из 10 казахстанцев находят работу на электронной бирже труда

АСТАНА. КАЗИНФОРМ На электронной бирже труда (ЭБТ) РК в июле 2023 года было опубликовано 98 тыс. вакансий от работодателей и 93,4 тыс. резюме от соискателей. По сравнению с прошлым месяцем количество вакансий выросло на 9%, а число резюме — сразу на 71,4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.



Резкий рост количества размещённых резюме вызвал серьёзный дисбаланс между спросом и предложением, особенно в регионах.

Так, к примеру, в Шымкенте за июль 2023 года было размещено 2,7 тыс. вакансий, в то время как резюме — 7,2 тыс., в Мангистауской области на 2,2 тыс. вакансий пришлось 6,2 тыс. резюме, в Кызылординской области — на 2,3 тыс. вакансий 5,9 тыс. резюме.

Самый высокий спрос у работодателей в июле текущего года был отмечен в сфере основного и общего образования (7 тыс. вакансий) и сельского хозяйства (6,1 тыс. вакансий). Самые высокие оклады работодатели предлагали инженерам-гидрологам (в среднем от 800 тыс. тг), следом идут архитекторы ПО (в среднем от 750 тыс. тг) и начальники отделений в промышленности (в среднем от 696 тыс. тг).

Среди соискателей самые высокие требуемые зарплаты чаще всего указали соискатели из числа машинистов паровозов (в среднем от 1,7 млн тг), следом идут директора коммерческих предприятий (в среднем от 1,6 млн тг) и инженеры по горнорудному делу (в среднем от 900 тыс. тг).

В целом в первом полугодии 2023 года на ЭБТ зарегистрировались 330,7 тыс. соискателей. Наибольшая их численность пришлась на Туркестанскую область (76,3 тыс.), Кызылординскую (28,3 тыс.) и Жамбылскую (23,1 тыс.) области, наименьшая — на Улытаускую (3,3 тыс.), Акмолинскую (5,3 тыс.) и Северо-Казахстанскую (6,5 тыс.) области.

Трудоустроено через ЭБТ за январь–июнь 2023 года было 100,1 тыс. соискателей, что составило 30,3% от всех зарегистрированных лиц, ищущих работу посредством этой биржи. Среди регионов РК больше всего трудоустроенных через ЭБТ было зафиксировано в Туркестанской области (28,6 тыс.), далее идут Кызылординская область (13,6 тыс.) и Алматы (9,9 тыс.). При этом наибольшая доля трудоустроенных наблюдалась в Кызылординской области (47,9%), следом идут Алматы (45,4%) и Северо-Казахстанская область (43,7%). Меньше всего трудоустроенных через ЭБТ насчитывалось в Шымкенте: 592 соискателя, что составило лишь 4,2% от зарегистрированных.