Лишь 17% похищенных активов возмещено государству за три года - Генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Меры по возмещению ущерба государству, причиненного преступлениями, и по возврату похищенных активов из-за рубежа рассмотрены на заседании Координационного совета правоохранительных органов, которое прошло под председательством генерального прокурора Кайрата Кожамжарова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В заседании приняли участие помощник Президента - секретарь Совета безопасности Габит Байжанов, члены Координационного совета, представители Администрации Президента и государственных органов.

Как отмечалось на заседании, «с 2015 года из похищенных денежных средств возмещено только 17%, следственные органы не ориентированы на поиск и арест активов подозреваемых. Выборочной проверкой прокурорами выявлены 86 фактов не наложения ареста на имущество преступников, которые продали и вывели свои активы. Отсутствует должная претензионно-исковая работа по уголовным делам, где лица освобождены от ответственности».

В этой связи, генеральный прокурор поручил подготовить соответствующее указание в адрес правоохранительных органов о принятии комплекса мер по установлению и возврату похищенных средств государству и гражданам.

Он также ориентировал уполномоченные ведомства более активно применять передовые методы поиска и ареста преступных активов, в том числе с использованием сведений подразделений финансовой разведки зарубежных коллег.

Перед Министерством юстиции поставлена задача ускорить доработку ІТ-системы для автоматической проверки имущества должников, а также повысить ответственность судебных исполнителей.

По итогам заседания утвержден план работы Координационного совета на 1-ое полугодие 2019 года, куда вошли актуальные вопросы, вытекающие из поручений Главы государства и связанные с защитой прав граждан.