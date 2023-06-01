Лишь 10% сахара производится из отечественного сырья - сенатор Али Бектаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лишь 10% потребляемого в Казахстане сахара производится из отечественного сырья. Об этом заявил сенатор Али Бектаев в своем депутатском запросе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам депутата, импорт сахара растет, а объемы его производства в стране падают.

«Количество производимого сахара в нашей стране за последние 20 лет сократилось на 55%. За это время принятые меры по развитию национального производства и снижению зависимости от сахара-сырца оказались малоэффективными. В комплексном плане развития сахарной отрасли, который был принят Правительством, планируется увеличить площади возделывания свеклы до 38 тысяч га и увеличить объемы производства сахара в 7 раз. На эти цели необходимо 495 миллиардов тенге», - отметил Али Бектаев на пленарном заседании палаты.

По мнению сенатора, в Комплексном плане необходимо учитывать не только выращивание свеклы, но и альтернативные способы производства сахара. В качестве замены на производствах можно использовать глюкозо-фруктозный сироп, получаемый из таких культур как пшеница, картофель и кукуруза.

«В мире широко развита технология получения крахмального сока из таких культур, как пшеница, картофель и кукуруза на зерно. Глюкозно-фруктозный сироп, производимый на основе кукурузного крахмала, может использоваться вместо сахара на заводах по производству напитков, в кондитерских фабриках, в кулинарии. Коэффициент заменимости сахара в этом сиропе равен 1,2. Выход сока из зерна кукурузы составляет 60-65%, а из свеклы всего 15-20%. То есть половину из 650 тысяч тонн потребляемого в стране сахара можно получить из кукурузы на зерно. Для этого достаточно увеличить текущую посевную площадь кукурузы на 25-30%. По исследованиям ученых, себестоимость 1 га зерна кукурузы составляет 400 тысяч, сахарной свеклы – 850 тысяч тенге», - отметил сенатор.

Депутат предложил доработать «Комплексный план по развитию сахарной отрасли на 2022-2026 годы» и предусмотреть в нем альтернативные пути производства сахара и его заменителей.