Лисаковск: город, где чистота стала привычкой, а жители не хотят уезжать

Лисаковск редко попадает в туристические маршруты Казахстана. Но стоит провести здесь хотя бы несколько часов, чтобы понять: главная особенность Лисаковска — вовсе не здания, а атмосфера. Что удивило корреспондента агентства Kazinform в городе и чем по-настоящему гордятся местные жители — читайте в репортаже.

Репутация сохраняется долгие годы

Уютный Лисаковск появился на карте Костанайской области в 1971 году. Однако его история началась гораздо раньше — с открытия в середине XX века Лисаковского железорудного месторождения. Именно богатые запасы руды стали причиной строительства в бескрайней степи нового города и горно-обогатительного комбината, вокруг которых впоследствии вырос современный Лисаковск.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Председатель Общественного совета Лисаковска Игорь Неявко уверен: репутация одного из самых чистых и уютных городов Казахстана появилась не случайно.

По его словам, во многом это стало возможным благодаря событиям 1990-х годов, когда Лисаковск сначала получил статус свободной, а затем специальной экономической зоны. Именно тогда, считает он, удалось сформировать особое отношение жителей к своему городу.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

— Мы смогли воспитать настоящий патриотизм. Люди гордятся тем, что живут именно здесь. Они любят свой город и хотят видеть его красивым и чистым, — говорит Игорь Неявко.

Он вспоминает, что в непростые годы становления экономики городские власти уделяли огромное внимание благоустройству. Каждое утро руководство обходило Лисаковск пешком, фиксируя проблемы, которые затем оперативно устранялись.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

По словам Неявко, именно тогда появились тысячи урн, расположенных буквально через каждые несколько метров, а детей с раннего возраста учили не мусорить.

— Говорят, чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Думаю, именно эта привычка и стала одной из причин того, что Лисаковск получил репутацию самого чистого города страны, — отмечает он.

Сегодня город украшают многочисленные клумбы, собственный «Байтерек», а на въезде гостей встречает большой шанырак.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Экономический эксперимент, который сработал

История Лисаковска в девяностые годы была необычной даже по меркам Казахстана. По словам Игоря Неявко, когда по всей стране задерживали зарплаты, здесь нашли собственное решение.

Были выпущены специальные купоны, которые жители называли «айдосовками». Ими бюджетникам частично выдавали заработную плату, а затем этими купонами можно было расплачиваться в магазинах города. Позже их заменили чековые книжки компании «Арай».

Кроме того, именно в Лисаковске одной из первых в стране начали создавать социальные рабочие места для безработных, благодаря чему дополнительные рабочие руки направляли на благоустройство города.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Маленький город с большими традициями

Несмотря на сравнительно молодой возраст — здесь уже сформировались собственные городские традиции. Каждый август проходит карнавал, история которого берет начало еще в девяностых годах. На праздник приезжают гости из разных регионов.

Еще одна особенность — археологическое наследие. Многие годы неподалеку велись раскопки поселений бронзового века, а найденные артефакты сегодня представлены в городском музее.

Сам Лисаковск строился по микрорайонному принципу. Старожилы до сих пор нередко называют адреса по старой системе вроде «6-11-112», хотя сегодня все улицы уже имеют привычные названия. И именно этот цифровой код удивляет приезжих, которые посещают город в качестве гостей.

Город продолжает развиваться

По словам Игоря Неявко, Лисаковск остается небольшим городом, но проблемы тоже случаются. Однако многие вопросы здесь стараются решать своевременно.

Он отмечает, что город одним из первых в Казахстане полностью закрыл проблему нехватки мест в детских садах. Кроме того, коммунальные сети здесь имеют один из самых низких показателей износа — от 9 до 18 процентов, и их модернизация продолжается.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Основой экономики остаются Лисаковский филиал ТОО «Оркен» и Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление АО «Алюминий Казахстана». Вместе с тем развивается малый и средний бизнес, открываются новые производства, приходят инвесторы.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Специфическая картина здесь и по преступлениям. По словам и. о. заместителя начальника отдела полиции города Лисаковска Турсунбека Жалгаспаева, спокойная атмосфера города подтверждается и оперативной обстановкой.

Как отметил представитель полиции, Лисаковск остается небольшим и компактным городом с населением около 30 тысяч человек. Несмотря на это, правоохранительные органы продолжают системную профилактическую работу.

— Оперативная обстановка в городе остается контролируемой. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений в общественных местах, а также работе с гражданами, состоящими на профилактических учетах. Благодаря принимаемым мерам нам удается сохранять стабильную криминогенную ситуацию, — отметил Турсунбек Жалгаспаев.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Что удивляет с первых минут

Первое, что бросается в глаза, — чистые и довольно компактные улицы. Лисаковск словно специально спроектирован так, чтобы в нем было легко ориентироваться. Во время прогулки удалось увидеть сразу несколько городских экспозиций и арт-объектов. Удивила интересная доска объявлений — серая металлическая конструкция, которая, судя по размещенным плакатам до сих пор пользуется спросом.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

К слову, тут нет общественного транспорта — кроме одного единственного маршрута, который затрагивает главные улицы города. Ходят обычно пешком, спросом пользуется такси.

Прогулка по городу привела к мечети, а спустя несколько минут над городом раздался колокольный звон православного храма. В небольшом Лисаковске две религиозные традиции мирно соседствуют друг с другом.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Еще одна деталь, которую невозможно не заметить, — большое количество пенсионеров. Они неспешно гуляют по аллеям, отдыхают на лавочках, общаются друг с другом. Это тоже создает особое ощущение спокойствия и размеренной жизни.

Если вы надумаете посетить Лисаковск — то кроме маленьких кафе и скверов, обязательно загляните в Парк Победы, на Аллею им К.Сатпаева и площадь. А также не забудьте сделать памятное фото возле местного «Байтерека».

«Мы отсюда уезжать не хотим»

На одной из аллей удалось познакомиться с горожанками Анастасией Ковальчук и Евгенией Рощиной.

— Город маленький, компактный. Все находится в шаговой доступности. Чистотой и красотой он многие города обходит, — считает Анастасия.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Она вспоминает, что знает людей, которые когда-то уехали за границу, а затем вернулись обратно в Лисаковск.

— Есть знакомая, которая уехала в Германию, а потом вернулась назад. Таких случаев немало, — рассказывает она.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

По словам Анастасии, город продолжает развиваться: появляются новые объекты, строятся учреждения, развивается производство.

— Работы хватает. Если человек хочет работать - он работу найдет, — уверена жительница.

Евгения Рощина, которая уже около двадцати лет работает в Лисаковске, говорит, что главным достоинством города остаются люди.

Неподалеку расположен поселок Октябрьский. Уже 25 лет там живет Орынтай Мукашева, однако практически каждый день она приезжает в город на работу. Женщина трудится в сфере социальной защиты. Несмотря на то что официально она жительница поселка, Лисаковск давно считает родным.

— Город компактный, здесь очень много добрых людей. Он красивый и с каждым годом становится только лучше, — говорит Орынтай Мукашева.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

По ее словам, тем, кто приезжает в Лисаковск впервые, не стоит ограничиваться посещением одного места.

— Лучше просто проехать или пройтись по всему городу. Заглянуть в Алтай-парк, детский развлекательный комплекс, посидеть в кафе. Здесь у каждого найдется свое любимое место, — считает она.

На вопрос, возникало ли желание переехать, женщина отвечает без раздумий.

— Нет, никогда. Я уже пустила здесь корни. Живу в Октябрьском, но Лисаковск давно стал для меня родным городом. Надеюсь прожить здесь до глубокой старости, — говорит она.

Фото: Дарья Аверченко /Kazinform

Возможно, именно в этом и заключается главный секрет Лисаковска. Этот город нужно просто увидеть своими глазами — пройтись по его чистым улицам, услышать колокольный звон, посмотреть на ухоженные дворы и поговорить с людьми, которые искренне любят место, где живут. Именно они и создают ту атмосферу, благодаря которой Лисаковск уже много лет остается одним из самых уютных городов Казахстана.

Ранее Kazinform рассказывал, как живет Аркалык сегодня и чем удивляет город в южной части Костанайской области.

С репортажем из Амангельдинского района Костанайской области можно ознакомиться здесь.