Лиса заглядывала в окна сельской школы в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жители Северо-Казахстанской области в социальных сетях распространяют видеоролик, главной героиней которого стала лиса, заглядывающая в окна школы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В комментариях к видео его автор отметил, что события происходят якобы в селе Казанка Жамбылского района. Пользователи предположили, что лиса голодная и пришла к людям за помощью. Кто-то решил, что она бешеная и нужно привлекать охотников.

Руководитель отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Олег Беспалов же говорит, что в ситуации, когда лисы заходят в села, ничего удивительного нет.

«Лисы всегда заходили в деревни. Нужно понимать, что у животного нет разделения на село, лес – это все территория его обитания. В села лисиц привлекают мыши. Люди ведь разводят скот, хранят зерно. Где зерно – там мыши. Тем более зимой всем животным прокормиться сложно. Говорить о том, что лиса бешеная без заключения эксперта нельзя. На видео у нее довольно хорошая шерсть. Что касается отстрела, то в населенных пунктах стрельба запрещена, и с 15 февраля под запретом охота. Случается, что в села и хорьки заходят. Лет 10 назад в 20-й микрорайон Петропавловска заходила косуля», - прокомментировал О.Беспалов.





