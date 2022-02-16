Липовые участки земли на 1,6 млн тенге продал мошенник жителям Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Подозреваемого в махинациях с продажей земельных участков задержали стражи порядка Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, в Байзакский районный отдел полиции обратились несколько граждан с заявлениями о мошенничестве.

«Обратившиеся сообщили, что в период с 2017 по 2018 годы, некий мужчина с целью помочь приобрести участки земли, втерся в доверие и путем обмана завладел их деньгами. Общая сумма причиненного ущерба составила около 1 600 000 тенге», - пояснили в ведомстве.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и задержан 46-летний житель Байзакского района. Задержанный дал признательные показания.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 части 2 УК РК, ведется следствие.

За совершение данного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

«Департамент полиции Жамбылской области просит жителей быть предельно бдительными и осторожными в совершении сделок на крупную сумму с незнакомыми людьми. Если вы стали жертвой подобного преступления, своевременно обращайтесь в полицию по каналу связи «102» или в дежурную часть отдела вашего района», - предупредили в правоохранительном ведомстве.