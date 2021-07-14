«Липовые» справки и «липовые» дети – как разведенные отцы в Жамбылской области получали соцпособия

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области многодетные отцы незаконно получали социальные пособия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области, сотрудники ведомства провели мониторинг назначения государственных пособий многодетным семьям в Жамбылской области.

«Антикоррупционная служба выявила несколько грубых нарушений, при этом сумма ущерба составила более 14 миллионов тенге», - сообщил первый заместитель руководителя департамента Равиль Тюлебаев на брифинге в центре «Antikor».

Спикер отметил, что данная деятельность осуществляется в соответствии с правилами назначения и выплаты государственных пособий многодетным семьям, согласно приказу Минздрава РК от 5 мая 2015 года.

«Пособие многодетной семье назначается через государственную корпорацию со дня подачи заявления в уполномоченный орган, - пояснил Равиль Тюлебаев. - При назначении пособия учитываются дети совместные, усыновленные и взятые на попечительство. При подаче заявления необходимо подтвердить совместное место жительства детей. В соответствии со статьей 16 Гражданского кодекса РК местом жительства детей, не достигших четырнадцатилетнего возраста, признается место жительства их законных представителей. В случае расторжения брака между супругами совместное проживание детей с одним из родителей подтверждается решением суда».

Однако, как заметил спикер, в процессе мониторинга выяснилось, что в заявлении получающего несколько пособий гражданина указано, что его дети проживают совместно с ним, но на самом деле по решению суда они проживают со своей матерью.

Согласно данным государственной корпорации НАО «Правительство для граждан», из числа получающих социальные выплаты многодетных семей были проверены заявки отцов со сверкой соответствующих решений суда.

«В ходе мониторинга по 27-ми получателям выплат, которым вынесено решение об отказе, переплата составила 14,3 миллиона тенге. Из них только 150 тысяч тенге возвращено в республиканский бюджет. Получатели пособий обязаны добровольно вернуть излишне выплаченную государством сумму. Поскольку получатели являлись, как правило, представителями социально уязвимых слоев населения, возврат денежных средств производится ими постепенно», - рассказал Равиль Тюлебаев.

По словам спикера, ведется работа по еще 38-ми получателям соцвыплат. Изучается вопрос внесения изменений в НПА.

«В ходе мониторинга специалисты выявили 18 получателей выплат, которые ежемесячно увеличивали количество совместно проживающих детей для получения пособия, внося недостоверную информацию в свои заявки. В связи с выявлением в их действиях явных признаков мошенничества, рекомендации по устранению нарушений были направлены в департамент полиции, где теперь ведется работа по принятию процессуального решения», - рассказал руководитель управления департамента Даурен Омаров.

Одним из главных факторов, способствующих незаконному назначению пособий, является отсутствие в стандарте услуг права требования судебных решений при приеме пакета документов работниками НАО «Правительство для граждан».

По информации департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по Жамбылской области, в настоящее время из 124 получателей выплат 59 семей получают пособия в соответствии с законом.

«27 заявок отклонено по причине представления заявителями недостоверных сведений о совместном проживании, в том числе по двоим получателям выплат утверждено решение о перерасчете размера пособия в сторону уменьшения, без учета детей, не проживающих совместно с отцом. В соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан от 28 июня 2005 года, излишне выплаченные суммы пособий подлежат возврату в добровольном порядке, а в случае отказа в судебном порядке на основании решения суда», - пояснила исполняющая обязанности руководителя департамента комитета труда социальной защиты и миграции по Жамбылской области Райхан Назарова.