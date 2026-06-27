Липосакция: мифы и реальность

Липосакцию часто воспринимают как волшебную пилюлю, помогающую убрать жир и проснуться в идеальной форме. Но за популярной процедурой скрывается куда больше нюансов, чем обещают соцсети и реклама. Главные мифы операции развеял пластический хирург, председатель Общественного объединения пластических хирургов Казахстана Алексей Куимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Миф № 1. Липосакция — это операция для похудения.

По словам Алексея Куимова, это самый главный миф относительно липосакции, ведь операция не предназначена для похудения, она служит для коррекции контуров тела в тех местах, где жировые отложения не уходят или уходят в самую последнюю очередь.

— Липосакция предназначена тем пациентам, которые уже нормализовали свой вес, но хотят избавиться от так называемых «жировых ловушек» — бока, коленки, те места, где жир скапливается в первую очередь, а уходит в последнюю. Однако многие пациенты, особенно пациенты с избыточным весом, считают, что они могут похудеть от этой операции, но это не так, — отмечает пластический хирург.

Фото из личного архива Алексея Куимова

Миф № 2. Липосакция — это больно.

И да, и нет. Сама процедура, как объяснил медик, должна проводиться под анестезией. Она может быть как местной, так и общей в зависимости от объема самой операции. И здесь, конечно, боли пациент не почувствует.

— Если местная анестезия может обеспечить адекватное обезболивание, например, липосакция в области подбородка, то нет никакой необходимости прибегать к наркозу. Под общей анестезией проводятся операции большего объема — к примеру, липосакция переднего и боковых отделов живота. А вот после операции однозначно будут болевые ощущения, потому что при проведении ее мы получаем достаточно большую раневую поверхность. Несмотря на то, что на коже делаются маленькие проколы, через которые вводятся канюли, в подкожно-жировой клетчатке область воздействия во время этой операции достаточно обширна. Соответственно, в послеоперационном периоде это может вызывать определенный дискомфорт и болевые ощущения, — пояснил Алексей Куимов.

Миф № 3. Липосакция портит внешний вид кожи и оставляет уродливые шрамы.

А вот это не совсем верно. Сама липосакция, по словам пластического хирурга, проводится через небольшие проколы длиной от 5 до 10 мм, которые располагаются обычно в незаметных местах, и заживают они достаточно хорошо.

— Но если операция проводится агрессивно, если убирается тот слой жира, который расположен близко к коже и неравномерно, то в послеоперационном периоде на этом месте могут быть бугристости. Как правило, они возникают, если запрос со стороны пациента — убрать жир по максимуму, — поясняет Алексей Куимов.

У человека нормального веса толщина подкожно-жирового слоя составляет в среднем 1-1,5 см. Поэтому, когда проводится операция, этот слой должен сохраняться, чтобы не было никаких повреждений кожи и неровностей в месте проведения липосакции.

Миф № 4. После липосакции жир возвращается.

— И это не совсем так. Считается, что жировые клетки не делятся, в организме их конечное количество. Если мы убрали в каком-то месте некоторое количество жировых клеток, то в этом месте будет их меньше ровно настолько, насколько мы убрали. Другой вопрос — жировые клетки могут увеличиваться в размерах, — отмечает пластический хирург.

Иными словами, если человек в послеоперационном периоде не соблюдает диету, имеется избыточный калораж, то оставшиеся жировые клетки могут увеличиться в размерах.

Фото: Freepik

Миф № 5. Липосакцию можно делать всем.

Нет, липосакция проводится только по показаниям. Если у человека есть показания для операции, а это наличие тех самых «жировых ловушек», от которых он не может избавиться другими способами, тогда ему показано проведение операции. Опять же — только если у самого человека есть желание это сделать.

— Хирург во время осмотра старается объективно сопоставить жалобы пациента и имеющуюся клиническую картину. И если действительно обнаруживается избыточные жировые отложения, от которых можно избавиться хирургически, можно провести операцию. После этого пациент, в зависимости от объема хирургического вмешательства, проходит соответствующее обследование: есть определенные требования, которые регламентируют объем анализов, которые должны быть проведены перед операцией. Пациент сдает эти анализы. Их смотрит хирург, если операция под наркозом, то еще терапевт, кардиолог и анестезиолог. И если все специалисты дают добро, то пациент получает разрешение на проведение этой операции, — поясняет Алексей Куимов.

Так делают в лицензированных клиниках. Однако на сегодняшний день большой проблемой остается рынок черной пластической хирургии и косметологии.

— В инстаграме есть большое количество специалистов, которые предлагают, как они ее называют, липоредукцию — безболезненно, без анестезии, без реабилитации… Часто выкладываются видео, как проводятся эти процедуры в абсолютно неподобающих условиях, не соблюдаются правила асептики и антисептики. В этом случае риск развития осложнений несоизмеримо выше, чем если пациент обращается в нормальную лицензируемую клинику и проходит весь подготовительный этап от консультации и анализов до самой операции, — добавляет хирург.

Миф № 6. После липосакции можно забыть о диетах и спорте.

Конечно, нет. Если у человека есть избыточное поступление калорий, жир будет накапливаться.

— Да, возможно, в том месте, где была липосакция, все будет хорошо, но как вода дорогу находит, так и жир найдет, где отложиться, если пациент будет вести соответствующий образ жизни. Это неправильное питание, отсутствие физической нагрузки и т.д. Липосакция не какая-то волшебная пилюля, которую ты однажды принял и навсегда забыл о сохранении своего тела и здоровья. Липосакция — тот инструмент, который может быть финальным штрихом в достижении условного тела мечты, но никак не заменять собой все остальное, и в первую очередь — здоровый образ жизни. Кстати, стрессы и повышенный уровень кортизола тоже способствуют отложению жира, — резюмировал Алексей Куимов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на клиники пластической хирургии пожаловались 244 казахстанца.